Apple supera Netflix e comprará filme com Jennifer Lawrence, diz fonte

No início da semana, falamos aqui sobre a disputa ferrenha entre a Apple e a Netflix pelo novo filme estrelado por Jennifer Lawrence (“O Lado Bom da Vida”) — uma guerra de lances que poderia alcançar, segundo fontes, cerca de US$95 milhões.

No artigo anterior, falamos sobre como a Netflix teria uma certa vantagem na disputa por já ter relações com os principais envolvidos no projeto. Entretanto, parece que o cofre de Cupertino acabou pesando nesta batalha: de acordo com fontes do Deadline, tudo já está basicamente certo para que a Apple saia vencedora da disputa e adquira os direitos de distribuição do filme.

Segundo a reportagem, nenhum anúncio oficial foi feito até o momento porque ainda há algumas pendências formais a serem resolvidas, mas ambas as partes já estão trabalhando no contrato. Ou seja, a não ser que uma reviravolta muito grande aconteça, a produção já pode ser considerada um filme do Apple TV+.

Como já falamos, o filme — ainda sem título — será dirigido pelo vencedor do Oscar Paolo Sorrentino (“A Grande Beleza”) e consistirá numa cinebiografia de Sue Mengers, a lendária agente de Hollywood dos anos 1950 e 1960. Conhecida por seus esforços inimagináveis para conseguir os melhores contratos para os seus clientes, Mengers gerenciou, no auge da carreira, nomes como Barbra Streisand, Michael Caine, Cher, Faye Dunaway, Nick Nolte, Steve McQueen, Burt Reynolds, Gene Hackman, Bob Fosse e muito mais.

O roteiro do filme tem assinatura de Lauren Schuker Blum, Rebecca Angelo e do indicado ao Oscar John Logan (“O Aviador”) — Logan escreveu, em 2013, uma peça de um ato também baseada em Mengers, e o filme poderá tirar inspirações dessa produção anterior.

Pelo visto, vem coisa boa por aí. Vamos ficar de olho!

