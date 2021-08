Bateria MagSafe está agora disponível para compra no Brasil

Lançada pela Apple em meados de julho e homologada no Brasil no começo de agosto, a Bateria MagSafe está agora disponível para compra.

De acordo com a Apple, o acessório é capaz de fornecer até 70% de carga adicional ao ser usado com um iPhone 12 mini, até 60% para os iPhones 12/12 Pro e até 40% para o iPhone 12 Pro Max.

Encaixar a bateria MagSafe é muito simples. Com seu design compacto e intuitivo, fica fácil recarregar em qualquer lugar. Os ímãs são alinhados perfeitamente para aderir com segurança ao iPhone 12 ou iPhone 12 Pro e garantir uma recarga contínua. A velocidade da recarga com a bateria MagSafe aumenta com um carregador de 27W ou mais, como os que vêm com o MacBook. Se precisar de um carregador sem fio, é só conectar um cabo Lightning e você tem até 15W de recarga sem fio.

Nós já colocamos as mãos em uma unidade e mostramos para vocês como ela funciona — confira, abaixo:

Quem é mais curioso e quiser ficar por dentro de mais detalhes também pode conferir o teardown (desmontagem) a bateria — ela tem, por exemplo, duas bobinas de carregamento internas e um anel magnético composto por 16 ímãs, o qual permite a fixação aos modelos de iPhones 12‌.

E se você não curtiu muito a solução criada pela Apple, saiba que existem algumas outras no mercado que contam com bons diferenciais!

Aos interessados no mais recente acessório da Apple, a Bateria MagSafe custa R$1.200 em até 12x, ou R$1.079,10 à vista (com os tradicionais 10% de desconto), e está com prazo de envio estimado em 1-3 dias úteis.

Bateria MagSafe de Apple Preço à vista: R$1.079,10

Preço parcelado: em até 12x de R$99,92

Cor: branca

Compatibilidade: iPhones 12 mini, 12, 12 Pro e 12 Pro Max

Lançamento: julho de 2021 Comprar

