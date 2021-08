Cliente ganha carregador após comprar iPhone 12 e processar a Apple

A saga dos consumidores insatisfeitos (com razão) sobre o fato de os iPhones não virem mais com carregador continua. Em meio a cliente que já perderam e ganharam na justiça, mais um consumidor foi contemplado com um acessório da Apple. As informações são do ConJur.

Uma decisão da Vara do Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Comarca de São José do Rio Preto) obrigou a Apple Brasil a fornecer o carregador a um consumidor que se sentiu lesado pela falta do acessório ao comprar um iPhone 12.

Inicialmente, o consumidor entrou em contado com a Apple para tentar esclarecer a situação, quando foi informado que a companhia não disponibilizava mais o carregador “a fim de causar menos impactos ao meio ambiente”.

A própria Maçã, no entanto, sugeriu que o autor do processo buscasse o Procon-SP, uma vez que existe uma ação do órgão de defesa do consumidor contra a empresa a qual exige o fornecimento do carregador com novos dispositivos — mas que ela ainda não foi notificada oficialmente do litígio e, portanto, ainda não há uma medida oficial.

No pedido de tutela de urgência contra a Apple, o autor da ação informou que só consegue carregar seu dispositivo com a ajuda de amigos que possuem o carregador.

De acordo com a defesa do demandante, a prática comercial da Apple “caracteriza abusividade, pois o consumidor tem legítima expectativa de adquirir um produto que esteja apto para o uso e que, para isso, não dependa de acessórios extras.”

A defesa também alegou que a Apple “onerou excessivamente o consumidor, ao mesmo passo em que ilicitamente se desincumbiu da sua obrigação de fornecer peças necessárias para o funcionamento do aparelho”.

A decisão, assinada pelo juiz Dr. Cristiano de Castro Jarreta Coelho, deu à Apple o prazo de 15 dias para o fornecimento do carregador, sob pena de multa.

Presentes os requisitos legais, concedo a tutela antecipada almejada para, enquanto pendente de decisão final, determinar que a ré forneça o item necessário à utilização do aparelho celular, qual seja, o carregador, no prazo de quinze dias, sob pena de multa a ser arbitrada oportunamente. Expeça-se o necessário.

A decisão pode ser lida nesse documento [PDF].

