Disney anuncia preços do Star+, seu novo serviço de streaming

Agora é oficial! Com seu lançamento marcado para o dia 31 de agosto, a Disney finalmente bateu o martelo e divulgou hoje os preços das assinaturas do Star+, seu mais novo serviço de streaming de vídeos.

Anunciada em dezembro do ano passado, a nova plataforma não apenas possuirá um app à parte do Disney+, como também será voltada para um público diferente. O Star+ contará com filmes e séries da antiga FOX, que foi comprada pela companhia, além de outros conteúdos para adultos e fãs de esportes.

O serviço recém-anunciado, portanto, ofertará dois pacotes principais: o mensal, que custará R$32,90, e o anual, que sairá por R$329,90. Ainda assim, consumidores poderão optar pelo Combo+, que unirá as assinaturas do Disney+ (cujo valor avulso mensal é de R$28) e do Star+, por R$45,90/mês.

Como mencionamos, o amplo catálogo do Star+ terá grandes séries, como “American Horror Story”, “The Walking Dead” e “This Is Us”, e filmes de sucesso como “Deadpool”, “Bohemian Rhapsody” e “O Diabo Veste Prada”.

Além disso, todo o conteúdo da ESPN estará disponível a partir do lançamento, e o serviço também contará com transmissões ao vivo de eventos esportivos como a Copa Libertadores da América, LaLiga, NHL, MLB, Premier League e outras modalidades, como rúgbi, tênis, golfe, MMA, boxe, ciclismo e mais.

Em todos os planos, usuários poderão desfrutar dos conteúdos em até quatro dispositivos simultaneamente, com downloads limitados em até 10 dispositivos, e a possibilidade de configurar até sete perfis diferentes — inclusive com opção de controle parental.

O aplicativo oficial do serviço, contudo, ainda não está disponível na App Store.

