iMessage e app Clips ganham adesivos de “Ted Lasso”

Embora não seja tão popular quanto os seus concorrentes (pelo menos aqui no Brasil), o iMessage não fica para trás com relação a alguns recursos badalados de outros mensageiros, a exemplo das figurinhas (ou adesivos, como queira).

Nesta semana, o mensageiro da Apple ganhou um novo pacote de adesivos inspirado em “Ted Lasso”, a série de comédia mais popular do Apple TV+. Além do iMessage, as figurinhas também podem ser usadas no app Clips.

Vale notar que existem outros pacotes de adesivos inspirados em conteúdos do Apple TV+ disponíveis para iMessage, no entanto, essa é a primeira vez que adesivos de produções originais da Maçã são lançados para o app Clips.

Para usar os novos adesivos, basta baixá-los na App Store — você os verá disponíveis no aplicativo Mensagens, bem como no app Clips. Por ora, o pacote não está disponível no Brasil; no entanto, é possível baixá-lo com uma conta americana.

Vale notar que os quatro primeiros episódios da segunda temporada de “Ted Lasso” já estão disponíveis no Apple TV+. Além disso, a produção foi renovada para a terceira temporada e poderá ganhar até mesma uma quarta.

via 9to5Mac