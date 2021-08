Padrão de automação doméstica Matter é adiado para 2022

Já falamos várias vezes sobre o Matter, padrão de automação doméstica — anteriormente conhecido como projeto CHIP — desenvolvido pela CSA (Connectivity Standards Alliance, anteriormente conhecida como Zigbee) em parceria como gigantes como a Apple, o Google e a Amazon.

Para quem se lembra, a expectativa era de que o padrão fosse lançado até o fim deste ano, mas aparentemente teremos de esperar mais um pouco.

O presidente da CSA, Tobin Richardson, anunciou hoje em um artigo no site da aliança que o Matter foi adiado para 2022. O adiamento se deu pelo fato de que, embora o padrão já tenha suas especificações e recursos completamente finalizados, será necessário mais tempo para desenvolver o SDK e os programas de certificação para produtos integrados ao padrão.

De acordo com o novo cronograma, a expectativa é que estes dois elementos (SDK e programas de certificação) sejam liberados no primeiro semestre do ano que vem. Com isso, os primeiros produtos nativamente compatíveis com o Matter poderão surgir já em meados de 2022.

Como já anunciado, o padrão contemplará inicialmente dispositivos como lâmpadas, cortinas, sistemas de climatização, TVs, fechaduras, portas de garagem, sistemas de segurança e roteadores. Em seguida, outras categorias serão adicionadas pelo protocolo.

O adiamento é uma pena, considerando que urge a necessidade de um padrão que faça todos os dispositivos de automação doméstica — seja do HomeKit, da Alexa ou de qualquer outro protocolo — se comunicarem. Ainda assim, que bom que os planos continuam sendo postos em prática, não é mesmo?

via The Verge