Xiaomi anuncia seu “clone” do iPad Pro

Se me permitem dizer, originalidade em design não é bem o forte da Xiaomi. Hoje, contudo, a fabricante chinesa chegou a um novo nível e anunciou o iPad Pro Mi Pad 5 Pro, que como o próprio nome já diz, é basicamente uma cópia do iPad Pro — de fato, até o nome do tablet é praticamente um anagrama: Mi Pad 5 Pro. 😛

Publicidade

Brincadeiras à parte, a nova oferta da Xiaomi até que é uma bela opção, se você não se incomoda em usar o sistema Android — que definitivamente não é lá essas coisas quando estamos falando de tablets.

Começando pela tela, o Mi Pad 5 Pro possui um painel LCD de 11 polegadas, com direito a taxa de atualização de 120Hz. Em termos de performance, é bem improvável que ele bata de frente com o M1, mas conta com um processador octa-core Snapdragon 870, 6GB ou 8GB de memória RAM e 128GB ou 256GB de armazenamento.

O Mi Pad 5 Pro não conta com um sistema biométrico facial como o Face ID, mas sim com um leitor de impressões digitais no botão de ligar/desligar, como o iPad Air. O tablet também conta com uma bateria de 8.600mAh, NFC , Wi-Fi 6, uma porta USB-C e incríveis oito alto-falantes.

O design, como é possível notar, tem grande inspiração no iPad Pro. Seu chassi é todo em alumínio e o que os diferencia mesmo é o sistema de câmeras. Por falar em câmeras, uma diferença em relação ao iPad Pro é que o sensor frontal fica disposto na horizontal, porém estranhamente descentralizado para o canto esquerdo — algo nada bom para videoconferências, mas só testando mesmo na prática para saber.

O Mi Pad 5 Pro também conta com acessórios (vendidos de forma avulsa) que visam melhorar a sua experiência de uso. Além de um teclado, há também uma caneta que, vejam só, recarrega de forma magnética na lateral do aparelho. Cada um deles é vendido por aproximadamente US$60.

Apesar de tudo, o Xiaomi Mi Pad 5 Pro custa metade do preço de um iPad Pro, começando por aproximadamente US$385. Já a versão 5G do tablet custa aproximadamente US$540. Digo “aproximadamente”, pois, por enquanto, ambos os modelos do tablet só estão disponíveis para compra na China.

E aí, o que acharam?

iPads Pro de 11″ e 12,9″ de Apple Preço à vista: a partir de R$9.719,10

Preço parcelado: em até 12x de R$899,92

Cores: cinza espacial ou prateado

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Lançamento: abril de 2021

Geração: 3ª geração (11″) e 5ª geração (12,9″) Comprar

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão por cada venda concluída por meio dos links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Ars Technica