Acessibilidade: como usar o teclado do Mac como um mouse

A Apple possui centenas de funções específicas voltadas para a área de acessibilidade. Isso acaba levando as tecnologias dela para um número maior de pessoas. Nós, inclusive, já mostramos várias delas por aqui.

Pois a dica de hoje envolve um elemento básico de qualquer computador que se preze: o mouse. Com a simples ativação de um ajuste, você consegue utilizar as teclas do teclado do Mac como se fossem esse periférico.

Veja, a seguir, como fazer uso desse recurso superbacana.

Como ativar as Teclas do Mouse

Para ativá-lo, vá em Preferências do Sistema » Acessibilidade » Controle do Cursor. Na aba “Métodos Alternativos de Controle”, selecione “Ativar Teclas do Mouse”.

Indo até “Opções…”, você ainda pode personalizar a sua experiência com a função, como pressionar ⌥ cinco vezes para ativar/desativá-la, ignorar o trackpad integrado ou ajustar a espera inicial e a sua velocidade máxima.

Como usar as Teclas do Mouse

Você pode usar o teclado do Mac não só para mover o cursor, mas também clicar, manter o botão pressionado ou soltá-lo. O uso das teclas vai depender se você está usando um teclado numérico (como o Magic Keyboard com teclado numérico, por exemplo) ou aquele presente nos MacBooks.

Com um teclado numérico

Para mover o cursor do mouse: use as teclas 7 , 8 , 9 , 4 , 6 , 1 , 2 e 3 .

, , , , , , e . Para clicar um botão do mouse: use a tecla 5 .

. Para manter o botão do mouse pressionado: use a tecla 0 (zero).

(zero). Para soltar o botão do mouse: use a tecla . .

Com um teclado

Para mover o cursor do mouse: use 7 , 8 , 9 , U , O , J , K e L .

, , , , , , e . Para clicar um botão do mouse: use I .

. Para manter o botão do mouse pressionado: use a tecla M .

. Para soltar o botão do mouse: pressione a tecla . .

Sem dúvidas, essa é uma função muito bem-vinda, não é mesmo? 😊