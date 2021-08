Bateria MagSafe: como verificar o número de série e versão do firmware

A Bateria MagSafe (MagSafe Battery Pack), lançada recentemente pela Apple, permite estender a duração da bateria de toda a linha de iPhones 12 (iPhone 12 mini, 12, 12 Pro e 12 Pro Max) usando os ímãs MagSafe.

Assim como todos os produtos e acessórios da Apple, ela também conta com um número de série e uma versão de firmware, que pode inclusive receber atualizações futuras para melhorar o desempenho do acessório – algo já visto com os AirPods, por exemplo.

Veja, a seguir, como verificar tanto o número de série do produto, quanto a versão atual de seu firmware.

Como verificar o número de série da Bateria MagSafe

Há duas maneiras de verificar o número de série da Bateria MagSafe. A primeira é virando o acessório de acordo com que o anel do MagSafe esteja virado para cima. O número de série estará localizado logo no final das inscrições (localizadas na parte inferior).

Outro jeito de visualizar o número de série é pelo próprio iPhone. Conecte a Bateria MagSafe à traseira dele e vá em Ajustes » Geral » Sobre » Bateria MagSafe. Se quiser copiá-lo, basta pressionar o dedo sobre ele e tocar em “Copiar”.

Como verificar a versão do firmware da Bateria MagSafe

Ao contrário do número de série, a versão do firmware do acessório pode ser visualizada apenas no iPhone que estiver conectado a ele. Para isso, basta seguir os mesmos passos descritos acima, ou seja: abra Ajustes » Geral » Sobre » Bateria MagSafe.

Já tem uma Bateria MagSafe? Se sim, o que está achando da experiência? 🔋