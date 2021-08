Como economizar comprando um MacBook Air nos EUA

Seu Mac está cansado e você quer muito trocá-lo por um novo mas, quando vê o preço dos produtos na Apple Brasil, fica desolado? Quer comprar um produto que só é vendido nos Estados Unidos e não sabe como fazer? Bem, nós temos uma dica valiosa aqui para você, a qual muitos leitores do MacMagazine já aproveitaram.

Publicidade

Falo da dupla Nomad (conta bancária digital americana, totalmente gratuita) e Zip4Me (redirecionador de compras). Juntando o serviço dessas duas empresas, você consegue comprar produtos nos EUA e receber tudo no conforto da sua casa. E o melhor: economizando bastante na conversão e nos impostos!

Ao abrir uma conta digital na Nomad (é possível fazer isso com um simples RG ou CNH), você ganha um cartão de débito digital Mastercard, o qual é compatível inclusive com o Apple Pay. Basta então enviar o dinheiro para a sua conta e usar o cartão para comprar em lojas americanas, como a própria Apple Store online.

Ganhe US$15 de cashback!

Usando o cupom MACMAGAZINE15 na hora da abertura da conta, você pode ganhar US$15 de cashback! É só baixar o app por esse link especial, realizar uma compra de, no mínimo, US$20 usando o cartão da Nomad ou fazer o seu primeiro investimento na plataforma da Nomad em até 15 dias depois da abertura. 😉

Pagando menos ao comprar um MacBook Air nos EUA

Vamos usar o MacBook Air (preço à vista) como base desse comparativo. No Brasil, a máquina de entrada sai por R$11,699,10. Nos EUA, ela custa US$999 (sem imposto americano; mais sobre isso em breve).

E esses US$999 viram quanto, em reais? Eu fiz as contas usando um dos cartões mais famosos do Brasil, o Nubank. A cotação, é claro, era a do momento que eu escrevia esse post:

MacBook Air na App Store online (Nubank): R$5.786,07

MacBook Air na App Store online (Nomad): R$5.424,55

Economia de: R$361,52, ou 6,2%

Isso, é claro, sem levar em consideração o cashback de US$15 que você ganha seguindo as dicas acima e mais o spread zerado que a Nomad está oferecendo na sua primeira remessa. Colocando mais esses benefícios na mesa, você economiza mais R$184,18 — nesse cenário, a economia total fica em R$545,70 (ou 9,4%)! 🤑

E como receber o MacBook Air no Brasil?

Se você tem um amigo que mora nos EUA, um familiar com alguma viagem marcada ou uma situação similar, pode simplesmente comprar e mandar entregar na casa/hotel dessa pessoa. Se não tem, a Zip4Me — assim como a Nomad — pode lhe ajudar muito a economizar!

Ao comprar o produto, você manda entregar tudo no endereço americano fornecido pela Zip4Me. E como ela fica no Oregon, você não paga imposto americano (que varia de 6% a 9,5%, dependendo do estado). Ou seja, mais essa economia para você!

Publicidade

Depois, basta enviar a caixa da Zip4Me para a sua casa no Brasil pagando frete e os devidos impostos de importação. E acredite: mesmo fazendo isso (tudo devidamente regularizado), o preço ainda sai muito mais em conta do que comprando no Brasil! Você mesmo pode fazer uma simulação, mas nós mesmo já mostramos aqui casos semelhantes envolvendo o iMac de 24″ e o iPad Pro M1.

Obviamente, usamos o MacBook Air como exemplo mas isso vale para qualquer produto que você tenha interesse, afinal você pode comprar qualquer coisa usando a conta da Nomad e mandar entregar no Brasil com a Zip4Me.

Boas compras! 😊🛒