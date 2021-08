Como verificar a temperatura da CPU usando o Terminal [Mac]

O Terminal do Mac esconde vários truques bacanas que podem melhorar a sua experiência de uso com o computador. Por aqui, inclusive, já demos algumas boas dicas de como aproveitá-lo ao máximo.

A de hoje é focada na visualização da temperatura da CPU (Central Process Unit, ou Unidade Central de Processamento) do computador em tempo real.

Isso pode lhe dar uma ideia de como anda a saúde do seu computador, já que com uma temperatura elevada, ele pode acabar sofrendo problemas de desempenho, o famoso thermal throttling (algo como “estrangulamento térmico”).

Antes de dar a dica em si, é importante ter em mente que ela funciona apenas em Macs equipados com processadores Intel.

Dito isso, abra o Terminal no Mac, seja usando o Launchpad, o Spotlight ou mesmo o Finder (na aba lateral, Aplicativos » Utilitários). Em seguida, digite o comando abaixo e pressione Return :

sudo powermetrics --samplers smc |grep -i "CPU die temperature"

Depois, insira a senha usada para desbloquear o seu computador, pressione Return novamente e aguarde alguns segundos para que a temperatura do Mac seja exibida.

Em tempo real, o sistema começará a medir a temperatura da CPU e exibi-la como uma linha de comando no Terminal. Se quiser parar essa medição, basta pressionar ⌃ C no teclado.

Fácil, não é mesmo?! 👨‍💻

