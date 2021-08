Como escolher os atalhos que aparecem no Apple Watch

Se tem uma aquisição que a Apple pode se gabar de ter dado certo foi a do Workflow. Com a incorporação dessa equipe, vimos o nascimento do Atalhos (Shortcuts), aplicativo pré-instalado nos iPhones e iPads que permite a execução de diversas automações.

Publicidade

Com o watchOS 7, esse app passou a ser oferecido também no Apple Watch, o que facilita muito o uso de certos tipos de atalhos. Em breve, inclusive, ele também chegará ao macOS.

Por padrão, o aplicativo do smartwatch mostra todos os atalhos ativados no iPhone. Porém, é possível alterar isso, fazendo com que apenas alguns deles apareçam no relógio — aqueles mais relevantes.

Veja, a seguir, como escolher os atalhos que aparecerão ou não no seu Apple Watch.

Publicidade

No iPhone emparelhado com o relógio, abra o Atalhos e, na aba “Meus Atalhos”, toque no botão representado por três pontinhos (lado direito do atalho desejado).

Em seguida, toque novamente no botão com três pontinhos (na parte superior direita) e marque/desmarque a opção “Mostrar no Apple Watch”.

Simples, assim. 😊

Apple Watch Series 6 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.769,10

Preço parcelado: em até 12x de R$441,58

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Materiais: alumínio, aço inoxidável ou titânio

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: diversas

Lançamento: setembro de 2020 Comprar

Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$3.419,10

Preço parcelado: em até 12x de R$316,58

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Materiais: alumínio

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: diversas

Lançamento: setembro de 2020 Comprar

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão por cada venda concluída por meio dos links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.