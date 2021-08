Como salvar Memojis e Animojis como uma imagem [iPhone, iPad e Mac]

Os Memojis e Animojis são divertidas formas de se comunicar usando o app Mensagens (nativo da Apple) ou outros aplicativos como o WhatsApp, por exemplo, que permite o envio e recebimento dos adesivos do Memoji.

Publicidade

Porém, até o momento, a empresa não oferece uma maneira nativa de salvar esses Memojis e Animojis como imagens para serem usadas nas suas redes sociais, por exemplo.

Mas calma. Nós estamos aqui para ajudar! Há uma gambiarra muito simples que permite salvar uma imagem deles na sua biblioteca do iPhone, do iPad ou do Mac.

Como salvar imagens de Animojis/Memojis no iPhone/iPad

Abra o Mensagens e toque em qualquer conversa, ou inicie uma com você mesmo — sim, isso é possível. 😛

Se quiser usar um Animoji ou um Memoji, toque no botão do recurso, na fileira de aplicativos (acima do teclado), escolha um personagem e toque no meio da tela quando quiser fazer uma captura dele. Isso vai criar um adesivo desse personagem.

Vale notar que os Animojs e os Mimojis estão disponíveis apenas em iPhones e iPads com Face ID.

Caso queira usar um Adesivo de Memoji (disponível mesmo naqueles dispositivos sem o Face ID), toque no botão representado por um emoji sorridente, ao lado daquele de espaço no teclado, deslize o dedo da esquerda para a direita até que eles apareçam e selecione um deles.

Toque no botão de enviar (representado por uma seta voltada para cima). Em seguida, selecione-o novamente e simplesmente faça uma captura de tela.

Publicidade

iPhones com Face ID : pressione o botão lateral e o de aumentar volume ao mesmo tempo.

: pressione o botão lateral e o de aumentar volume ao mesmo tempo. iPhones com Touch ID : pressione o botão liga/desliga e o de Início ao mesmo tempo.

: pressione o botão liga/desliga e o de Início ao mesmo tempo. iPads sem o botão de Início : pressione o botão liga/desliga e o de aumentar o volume ao mesmo tempo.

: pressione o botão liga/desliga e o de aumentar o volume ao mesmo tempo. iPads com o botão de Início: pressione o botão liga/desliga e o de Início ao mesmo tempo.

Em seguida, basta ir ao app Fotos e buscar pela captura de tela no álbum “Recentes” ou “Capturas de Tela”.

Como salvar Animojis/Memojis no Mac

No Mac, abra o Mensagens e selecione uma conversa. Depois, toque no botão da App Store (ao lado da barra de digitação) e em “Adesivos de Memoji”. Selecione o personagem desejado e, antes de enviá-lo, clique com o botão direito em cima dele e escolha a opção “Adicionar à Fototeca”.

Como os Macs não possuem o Face ID, não é possível capturar Memojis/Animojis com reações, em tempo real.

Você também pode enviar a adesivo normalmente para uma pessoa (ou para você mesmo) e, em seguida, clicar duas vezes em cima do adesivo e em “Abrir com Pré-Visualização” (no canto superior direito). Depois, ir até o botão de compartilhar e escolher por onde deseja compartilhá-lo ou selecionar “Adicionar ao Fotos”.

Bem simples, não é mesmo? Bom divertimento por aí! 😄