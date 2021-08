Anker lança pedestal MagSafe para recarregar iPhone e AirPods

O universo de acessórios MagSafe tem sido bastante frutífero: desde o lançamento da linha iPhone 12, várias fabricantes já lançaram suas próprias criações baseadas no característico anel de ímãs desenvolvido pelos engenheiros da Maçã. A Anker, claro, não ficou de fora da festa.

A empresa, que já tem uma linha de acessórios do tipo, lançou recentemente o PowerWave Magnetic 2-in-1 Stand Lite, um pedestal elegante pensado para recarregar seu iPhone 12 [mini, Pro, Pro Max] e um estojo de AirPods [Pro] ao mesmo tempo.

Com design compacto em policarbonato e metal, o carregador tem uma estação MagSafe articulada, permitindo que você ajuste o ângulo do seu iPhone (que pode ficar na horizontal ou vertical) de acordo com a sua posição. Vale notar que o acessório é compatível com MagSafe (e não MagSafe em si), então a recarga fica limitada a 7,5W.

A parte de baixo do acessório tem uma base Qi “comum” com um recorte perfeito para você recarregar seu estojo dos AirPods — nada impede que você use o espaço para fornecer recarga a um outro smartphone ou fone de ouvido, entretanto. A base conta ainda com dois LEDs que indicam quando o carregamento está em ação.

O carregador da Anker já acompanha um cabo USB-C para USB-C de 1,5m, mas não traz fonte de energia para a tomada. Ele pode ser adquirido na Amazon dos EUA por US$38.

