App gratuito transforma trackpad do Mac em tela de desenho

Caso você queira usar o seu Mac como instrumento de ilustração, opções não faltam entre mesas digitalizadoras ou mesmo o iPad [Air/Pro]. Entretanto, nem todo mundo precisa de tudo isso — às vezes, você quer apenas fazer um rabisco rápido. Para isso, o Magic pode ser a solução dos seus problemas.

O Magic é um aplicativo gratuito e brasileiro, desenvolvido por João Gabriel Pozzobon dos Santos — que já apareceu por aqui em uma entrevista feita no ano passado, quando ele foi um dos vencedores do Swift Student Challenge na WWDC20. A premissa do app é muito simples: transformar o trackpad do seu Mac numa mesa de desenho.

Para isso, o Magic conta com uma interface bastante intuitiva: basta clicar dentro da janela do aplicativo e começar a desenhar com o dedo, mesmo. O trackpad assume o “tamanho real” da área do rabisco — isto é, um elemento que você desenhe no canto superior esquerdo do trackpad, por exemplo, aparecerá no canto superior esquerdo do desenho.

Nos Macs mais recentes, com trackpads Force Touch, é possível também aplicar pressão nos seus rabiscos: quanto mais pressionado o dedo, mais espessa será a linha desenhada. Também é possível, claro, ajustar tipos de pincel, opacidade, nível de expansão e mais.

O Magic pode ser baixado gratuitamente na App Store, e pode ser bem útil em algumas situações!

dica do Gustavo Saez