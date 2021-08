Apple corrigirá bug do macOS que impede o uso de scanners

A Apple informou, em um novo documento de suporte, que corrigirá um bug do macOS o qual impede o funcionamento de alguns scanners em uma futura atualização do sistema operacional.

De acordo com vários relatos de usuários, o problema acontece ao tentar digitalizar com um scanner conectado ao Captura de Imagem ou adicionado ao painel “Impressoras e Scanners”, nas Preferências do Sistema.

Nesses casos, o sistema exibe uma alerta informando aos usuários que eles “não têm permissão” para abrir o aplicativo. Eles também são alertados que “não foi possível abrir uma conexão com o scanner” e são orientados a entrar em contato com um administrador para obter ajuda.

Enquanto a correção não chega, proprietários de iPhones e iPads têm a opção de executar a digitalização de documentos usando seus dispositivos e, em seguida, compartilhar esses arquivos com o Mac como uma solução alternativa.

É possível, ainda, executar os seguintes passos para tentar resolver o problema:

Feche todos os aplicativos que estiverem abertos. Na barra de menus do Finder, escolha Ir » Ir para a Pasta. Digite /Biblioteca/Captura de Imagem/Dispositivos e pressione Enter . Na janela que é aberta, clique duas vezes no aplicativo mencionado na mensagem de erro (é o nome do driver do seu scanner). Nada deve acontecer quando você o abre. Feche a janela e abra o aplicativo que você estava usando para digitalizar. Se, posteriormente, você optar por digitalizar de um aplicativo diferente e obtiver o mesmo erro, repita essas etapas.

A Apple não informou quando o update com a correção será liberado.

via MacRumors