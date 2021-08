Apple poderá realizar “múltiplos eventos” para novos produtos neste fim de ano

Na última edição da sua newsletter “Power On” da Bloomberg, publicada ontem, Mark Gurman falou novamente sobre os planos da Apple para novos produtos ainda em 2021.

Publicidade

Como já sabemos, são esperados para os próximos meses a linha “iPhone 13”, o “Apple Watch Series 7”, novos AirPods (terceira geração), um iPad mini totalmente renovado (além de um upgrade menor do iPad “normal”) e os tão aguardados MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas com chip “M1X”.

Segundo Gurman, é praticamente certo que a Apple realizará dois eventos especiais para anunciar essas novidades — um em setembro e o outro em outubro —, mas há também a possibilidade de ela dividir os anúncios em três. Ou seja, teríamos mais um em novembro.

Falando no “Apple Watch Series 7”, Gurman afirma que a Apple estaria pronta para lançar duas variações do recurso “Hora de Andar” (“Time to Walk”) do Apple Fitness+: uma bem óbvia, “Hora de Correr” (“Time to Run”), e outra de Meditações em Áudio (“Audio Meditations”).

A newsletter também traz informações sobre algumas mudanças/saídas de empregados ocorrendo nos times de iCloud, Saúde e Inteligência Artificial da Apple. Duas a citar são a de Emily Fox, que comandava o time de pesquisa de saúde em IA, vai para uma universidade; e a de Ruslan Meshenberg, que era VP da Netflix e liderava o time de infraestrutura na nuvem da Apple, está indo agora pro Google.