Apple realocará sem-tetos que ocuparam sua terra em San Jose

Há cerca de um mês, comentamos um acampamento de pessoas sem-teto em um terreno de propriedade da Apple na cidade de San Jose, na Califórnia. Na época, a empresa informou que estava em contato com os administradores municipais para encontrar uma solução humana para a situação — e parece que eles chegaram a um acordo.

Segundo uma reportagem do The Mercury News, Apple anunciou que investirá uma parcela da sua iniciativa bilionária para resolver a crise imobiliária na Califórnia em “projetos de extensão e realocação” para resolver a situação do grupo de sem-tetos.

A Apple está focada há muito tempo em ajudar a combater a crise imobiliária na Califórnia e trabalhar com parceiros para apoiar comunidades em risco e fornecer novas habitações acessíveis. Em San Jose, temos acompanhado a situação de perto há vários meses para identificar moradias alternativas e apoio para as famílias afetadas.

O processo de realocação começou esta semana e está sendo conduzido pela HomeFirst, uma organização sem fins lucrativos. O grupo está enviando assistentes sociais para entrevistar membros da comunidade e trabalhará para encontrar moradias temporárias e permanentes para as pessoas afetadas, além de fornecer serviços de saúde e aconselhamento financeiro.

Estamos entusiasmados com a parceria com a Apple no desenvolvimento de um modelo de serviço que coloca as pessoas em primeiro lugar e que vai além das intervenções tradicionais em acampamentos.

Ainda segundo as informações, um incêndio atingiu a área ocupada na semana passada, afetando cinco acres do terreno (de vegetação) e um trailer. Não há informações de feridos.

