Câmera do iOS 15 permitirá desligar o modo Noite permanentemente

Em termos de fotografia computacional, pouca coisa supera o modo Noite presente nas famílias dos iPhones 11 e 12: o recurso basicamente “enxerga no escuro” e permite que você tire fotografias minimamente utilizáveis em situações nas quais, de outra forma, apenas o breu seria capturado.

Por outro lado, não é toda situação que pede o uso do modo Noite: às vezes você quer capturar uma cena e preservar o seu contraste, ou simplesmente prefere controlar os ajustes da câmera por conta própria. O problema é que a Câmera do iOS liga o modo Noite automaticamente todas as vezes que detecta um cenário de pouca luz — e você precisa desligar o recurso manualmente a cada foto que tirar, já que ele será ligado novamente no próximo clique.

Bom, boas notícias para quem anseia por um pouco mais de controle: a partir do iOS 15, será possível desligar o modo Noite de forma um pouco mais permanente, como notou o 9to5Mac.

A configuração está presente em Ajustes » Câmera » Preservar Ajustes. Basta ativar a opção relativa ao modo Noite — sim, ativar. Pode parecer contraintuitivo, mas a ativação do ajuste faz com que o recurso fique desligado por padrão, mesmo que a câmera detecte um cenário de pouca luz.

Você ainda poderá, caso queira, ligar o modo Noite para uma foto específica — basta tocar no ícone do recurso, no canto superior esquerdo da tela, como de costume.

Ainda assim, para quem não gosta da influência do computador nos seus cliques, a nova opção poderá vir a calhar.