Glass é uma nova rede social dedicada à arte da fotografia

Há coisa de um mês, o Instagram admitiu aquilo que todo mundo já sabia há alguns anos: o fato de que ele não é mais uma rede social de fotos, e sim de entretenimento multimídia — na sombra de concorrentes como o TikTok ou mesmo o YouTube.

Com isso, o vácuo está oficialmente aberto: que plataforma será o nosso novo destino para compartilhar cliques bonitos, admirar as composições visuais de artistas (ou mesmo pessoas que nem sabem que são artistas) e conferir as fotografias dos nossos amigos num ambiente mais calmo e sereno? Impossível dizer, mas é exatamente essa a proposta do Glass.

Criado por Tom Watson e Stefan Borsje, o aplicativo — por enquanto disponível apenas no iOS — saiu recentemente da fase beta, mas, como nos primórdios do Instagram, ainda está aceitando novos usuários somente na base do convite. Além disso, por ser um aplicativo independente e sem anúncios, ele é pago: atualmente, a assinatura custa US$5 por mês ou, em valor promocional por tempo limitado, US$30 ao ano.

Mas o que você ganha com essa assinatura? Acesso a uma rede focada justamente na arte da fotografia. As imagens são exibidas em alta resolução e tela inteira, com compressão mínima, dados EXIF e suporte a perfis de cores, e o feed é organizado em ordem cronológica.

A mecânica é parecida com a de uma rede social comum: você tem seu perfil, pode seguir outras pessoas, deixar comentários, descobrir cliques populares ou tendências e muito mais. A rede também tem um código de conduta estrito para evitar assédio e bullying, com ferramentas de denúncia embutidas — a ideia é que o Glass seja um “espaço para lhe celebrar enquanto fotógrafo”, como diz a descrição do app.

Notavelmente, um elemento ubíquo das redes sociais não está presente nele: a curtida. Segundo seus criadores, o Glass não tem o famoso like porque a ideia não é transformar o ambiente num concurso de popularidade: “Nós não somos lugar para influenciadores, e sim fotógrafos”, afirmou Watson. Segundo o desenvolvedor, se um recurso de curtidas for eventualmente lançado, apenas o dono da foto em questão poderá ver quem curtiu a imagem e a contagem de likes.

O Glass pode ser baixado na App Store, mas, como supracitado, você só poderá entrar na rede mediante convite — se parece ser a sua praia, portanto, vale a pena encontrar alguém que já está por lá para pedir o velho e bom link de inscrição.

via PetaPixel