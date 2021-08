iCloud para Windows 12.5 inclui gerenciador de senhas próprio

Boas notícias para quem usa o iCloud no Windows! Como notou o jornalista Rene Ritchie, o utilitário da plataforma foi atualizado hoje para a versão 12.5 com uma adição deveras útil: um gerenciador de senhas embutido.

Com a novidade, você pode acessar e administrar suas Chaves do iCloud nativamente pelo Windows — uma solução mais “centralizada”, inclusive, que a atual do macOS, considerando que nos computadores da Apple você precisa acessar as preferências do Safari para administrar suas senhas.

Isso mudará, como já sabemos, no macOS Monterey 12.

O gerenciador permite que você busque seus dados de login, acesse e altere suas senhas e veja a última data em que elas foram atualizadas. Ele funciona, inclusive, com os navegadores Edge e Chrome diretamente no Windows — então você pode fazer login nos seus sites e serviços facilmente, com preenchimento automático de senhas, simplesmente instalando uma pequena extensão.

O iCloud para Windows pode ser baixado gratuitamente na Microsoft Store.