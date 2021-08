Novos MacBooks Pro popularizarão Mini-LED na indústria, diz Kuo

Em algum momento dos próximos meses, é “certo” que veremos o lançamento de novos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas com o chip “M1X” — mas um dos grandes destaques deles será a adoção da tecnologia Mini-LED em suas telas.

Numa nota enviada ontem a investidores, o analista Ming-Chi Kuo (da TF International Securities) afirmou que esses novos MacBooks Pro serão os principais responsáveis por popularizar a tecnologia no mercado — e não o recém-lançado iPad Pro de 12,9″.

Acreditamos que os MacBooks [Pro], e não os iPads, puxarão as remessas de painéis Mini-LED. As remessas de MacBooks não cresceram muito nos últimos anos. No entanto, esperamos que as remessas de MacBook cresçam significativamente, 20% ano a ano ou mais em 2021 e 2022, devido à adoção de painéis Mini-LED, do Apple Silicon e de designs totalmente novos.