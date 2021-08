Patente incorpora Apple Pencil no chassi do MacBook Pro

Nós já cobrimos diversos rumores os quais sugerem que a Apple poderia lançar Macs com telas sensíveis ao toque. Mais recentemente, também cobrimos especulações de que a Apple pretende remover a Touch Bar dos próximos MacBooks Pro — e, pelo visto, uma nova patente da Maçã uniu ambas as possibilidades.

Como divulgado pelo Patently Apple, a invenção refere-se à incorporação do Apple Pencil no chassi do MacBook, exatamente na posição onde a Touch Bar fica nos modelos Pro, acima do teclado.

A patente descreve que, enquanto o Apple Pencil estiver em seu compartimento, ele pode atuar como um mouse para mover o cursor. Quanto às teclas de função ( F1 a F12 ), a patente afirma que, enquanto o Apple Pencil estiver no compartimento, o usuário pode usá-lo para “acionar uma função de uma tecla de um teclado convencional que está faltando no teclado ou que duplica uma função do teclado”.

Inspirada na patente, a designer Sarang Sheth, do Yanko Design, criou um conceito de como o design de um MacBook Pro assim poderia ser.

Como é possível conferir nas imagens, o MacBook Pro teria, além do compartimento para o Apple Pencil, uma Touch Bar reduzida com acesso rápido a aplicativos e à Siri — algo bem difícil de acontecer, convenhamos.

Vale notar que a Apple nega veementemente a ideia de Macs touchscreen, mas pelo visto é inegável que a companhia também está curiosa para saber como isso seria — ainda mais com suporte ao Apple Pencil, para que a empresa possa, de quebra, comercializar o acessório junto a MacBooks.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão por cada venda concluída por meio dos links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.