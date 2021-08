Sessões presenciais do “Today at Apple” serão retomadas

Após um ano e meio sem atividades em suas lojas, a Apple está planejando retomar as sessões presenciais do Today at Apple em algumas Apple Stores — apesar do recente aumento de casos de COVID-19 em alguns países.

Conforme informado pela Bloomberg, a Apple disse à sua equipe de varejo dos Estados Unidos e da Europa que planeja retomar as sessões in loco no dia 30 de agosto (segunda-feira).

A Apple, contudo, também disse que os planos poderão mudar rapidamente conforme a situação da pandemia em cada local. Além disso, as sessões serão mais curtas (com 1 hora de duração, em vez de 1h30).

Em março do ano passado, todas as sessões do Today at Apple foram canceladas, inclusive as do Brasil; em fevereiro de 2021, elas foram transferidas para um modelo virtual; hoje, porém, a Maçã reabriu seu portal de reservas para as aulas na loja, para que os consumidores se inscrevam nos cursos presenciais com antecedência.

As atividades serão retomadas na maioria das Apple Stores nos EUA e na Europa como um apelo à normalidade — mesmo depois de ter cancelado e depois restabelecido novamente a obrigatoriedade do uso de máscaras em suas lojas.

Atividades presenciais nos escritórios

A respeito da recente polêmica sobre o retorno das atividades presenciais em seus escritórios, Mark Gurman acredita que a Apple seguirá os passos de empresas como a Lyft e atrasará ainda mais esse cronograma.

Antes programada para setembro com um modelo de trabalho híbrido, a Apple adiou o retorno aos escritórios para outubro após pressões internas por parte dos seus empregados. Veremos quando o retorno, de fato, ocorrerá.