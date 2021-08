Tinder expandirá selo de verificação para usuários no mundo todo

Como maior plataforma de namoro e relacionamentos do mundo, o Tinder é o típico espaço no qual você pode encontrar de tudo, incluindo muitas pessoas que não são quem dizem ser. Pois agora, para coibir essa infração, a rede anunciou que expandirá globalmente seu selo de verificação por documento de identidade.

Publicidade

Ao contrário de outras redes que usam o selo para comprovar que uma determinada conta realmente pertence a uma figura pública, no Tinder o selo de verificação servirá simplesmente para indicar que aquela pessoa é realmente quem diz ser — o que é feito, naturalmente, pela verificação de documentos.

O recurso já existe desde 2019, no Japão, e nos próximos meses chegará ao mundo todo. Vale notar que ele será opcional — você só precisará se verificar se quiser, mas sabendo que o selinho azul adicionará uma camada extra de confiabilidade (e visibilidade) ao seu perfil.

A verificação (assim como a checagem de selfies, já existente na plataforma) exigirá que você tire uma foto do seu documento de identidade e envolverá um período de processamento antes de você receber seu selo. Em países com registro público de condenados por violência sexual, os dados serão cruzados com essas listas — o Tinder proíbe que pessoas com histórico de abuso ou assédio sexual usem a plataforma, e caso um usuário seja identificado nos registros, poderá ser removido do app.

Publicidade

Tomara, portanto, que a novidade sirva para tornar o ambiente do Tinder mais seguro e mais tranquilo de se navegar.

via TechCrunch