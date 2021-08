Vídeos de suporte: como redefinir o Apple Watch, sons do AirTag e mais!

De tempos em tempos, o canal da Apple Brasil no YouTube posta uma nova leva de vídeos de suporte — sempre muito úteis, compartilhando alguns tutoriais rápidos e dicas de uso bastante intuitivas.

Publicidade

Nas últimas semanas, seis novos vídeos foram adicionados ao canal — e nós, claro, veremos todos logo abaixo.

Como redefinir seu Apple Watch

Saiba como redefinir e apagar o Apple Watch e desemparelhá-lo do iPhone.

Como desbloquear seu iPhone com o Apple Watch

Com o Apple Watch no pulso, você pode desbloquear o iPhone com Face ID mesmo usando máscara. Saiba como.

Conheça os sons do AirTag

Conheça os sons que o AirTag pode emitir, da configuração à localização com o recurso Buscar.

Como configurar e usar seu AirTag

Prenda o AirTag em suas chaves, carteira e outros itens para localizá-los usando o recurso Buscar.

Como migrar do Android para o iPhone

Saiba como transferir facilmente fotos, mensagens e muito mais de seu aparelho Android para o iPhone usando o app Migrar para iOS.

Como usar uma Live Photo como imagem de fundo no seu iPhone

Dê vida à sua Tela Bloqueada com uma Live Photo como imagem de fundo. Em seguida, toque e mantenha pressionada a tela para vê-la sendo reproduzida em modelos de iPhone compatíveis.

Lembrando que as descrições completas dos vídeos contam ainda com links úteis para as páginas de Suporte da Apple — se você quer se aprofundar em relação a algum assunto, portanto, vale a pena conferir.

Boa diversão! 😉