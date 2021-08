Apple começa a vender os Beats Studio Buds no Brasil

Lançado nos Estados Unidos em junho e na Europa (incluindo, é claro, Portugal) em julho, os Beats Studio Buds estão agora à venda também no Brasil.

Os fones vêm com cancelamento ativo de ruído (para bloquear ruídos externos e proporcionar um som imersivo) e com modo ambiente (para que você ouça o mundo à sua volta). Eles também contam com o emparelhamento simples já tradicional com dispositivos da Apple e são resistentes a suor e água, com classificação IPX4.

Eles contam com três tamanhos de pontas (pequenas, médias ou grandes), as quais oferecem um ajuste firme/confortável e criam uma vedação acústica; são até 8 horas de bateria por recarga, com o estojo oferecendo mais 16 horas de bateria — se o cancelamento ativo de ruídos ou o modo ambiente estiver ativado, a duração cai para 5 e 15 horas, respectivamente.

Eles contam ainda com suporte ao “E aí, Siri”, Bluetooth Class 1 (que oferece maior alcance e menos interrupções), recarga via USB-C e controles nos fones, os quais permitem gerenciar chamadas e controlar as músicas. Também é possível personalizar a função “Manter pressionado” para usá-la com o ANC ou com o recurso de assistente por voz.

Os únicos contras deles são a falta de suporte ao Compartilhamento de Áudio e à troca automática — por conta da ausência do chip H1/W1, presente em basicamente todos os lançamentos de fones recentes da Maçã.

Isso provavelmente tem ligação com a estratégia da Apple de posicioná-los como fones mais em conta (se compararmos com os valores dos AirPods Pro, já que eles contam com cancelamento ativo de ruído) e, também, pelo fato de ele ser muito pensado para o público que usa dispositivos Android — o mercado da Beats, afinal, é muito mais amplo do que apenas fãs da Maçã.

O Beats Studio Buds oferece emparelhamento simples com um toque para aparelhos Apple e Android e se conecta facilmente por meio do Bluetooth. Com o app Beats para Android, você pode usar recursos como os controles integrados, status do fone (por exemplo, níveis da bateria) e atualizações de firmware. Com aparelhos Apple, esses recursos são nativos do iOS, dispensando o app. Além disso, você pode ativar a Siri sem usar as mãos, dizendo “E aí, Siri”. E o conector de recarga USB-C é compatível tanto com as plataformas Apple quanto Android.

Interessados? Por aqui, os Beats Studio Buds saem por R$1.800 em até 12x ou por R$1.619,10 à vista — nas cores branca, preta e vermelha —, e estão com um prazo de envio estimado de 4-6 dias úteis.

Beats Studio Buds de Apple Preço à vista: R$ 1.619,10

Preço parcelado: em até 12x de R$149,92

Característica: cancelamento ativo de ruído e modo ambiente

Cores: branca, preta ou vermelha

Lançamento: junho de 2021 Ver preços

