Apple Pay chega ao Catar pelo banco QNB

O Apple Pay chegou (oficialmente) ao Catar nesta semana com suporte à rede financeira do Qatar National Bank (QNB), um dos maiores bancos da região do Oriente Médio e da África.

Vale notar que, em dezembro passado, um falso alerta fez alguns veículos de comunicação anunciarem a chegada do Apple Pay ao país — mas, ao que tudo indica, foi apenas um suporte preliminar para comerciantes.

A novidade foi anunciada pelo QNB em um comunicado à imprensa que destaca os recursos de pagamento contactless (sem contato) do Apple Pay. Além disso, a Maçã tem uma nova página catarense do Apple Pay listando os benefícios e as vantagens do serviço.

Clientes do QNB podem adicionar cartões de débito e crédito (Visa e Mastercard) ao Apple Pay com suporte total para recompensas e benefícios dessas bandeiras.

Heba Al-Tamimi, gerente geral do Grupo QNB, elogiou o lançamento do Apple Pay‌ no Catar como um passo para oferecer aos clientes facilidade de uso e “tecnologias de ponta”.

Estamos orgulhosos por tomar a iniciativa de trazer o Apple Pay para o mercado do Catar. O QNB tem a reputação de fornecer aos seus clientes o que há de mais moderno. Com a habilitação do Apple Pay para nossos clientes, nos comprometemos a atender às suas necessidades em constante mudança com os mais altos e mais avançados níveis de serviço.

Espera-se que outros bancos do país adicionem o suporte ao Apple Pay‌ em breve.

