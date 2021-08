Apple promove equidade no setor ambiental com nova iniciativa

A Apple anunciou, hoje, um novo programa chamado Aceleradora de Impacto (Impact Accelerator) com o objetivo de proporcionar equidade racial no setor ambiental.

Lançado como parte de sua Iniciativa de Justiça e Igualdade Racial (Racial Equity and Justice Initiative, ou REJI), o programa também foi projetado para “ajudar a combater barreiras sistêmicas de oportunidade” para minorias nos Estados Unidos.

Para isso, a Apple selecionou 15 empresas, comandadas por minorias, focadas na inovação em eficiência energética, energia solar, química verde, reciclagem e outras áreas ambientais.

A Impact Accelerator é feita sob medida para oferecer suporte a empresas negras, pardas e indígenas americanas que compartilham o foco da Apple na inovação e no compromisso com o meio ambiente à medida que alcançam seu próximo estágio de desenvolvimento.

As empresas selecionadas têm sede em diversas regiões dos EUA — desde o Vale do Silício até as nações tribais em todo o meio-oeste do país. São elas:

Argent Associates (Plano, Texas)

(Plano, Texas) Bench-Tek Solutions (Santa Clara, Califórnia)

(Santa Clara, Califórnia) BlocPower (Brooklyn, Nova York)

(Brooklyn, Nova York) Diversified Chemical Technologies (Detroit, Michigan)

(Detroit, Michigan) Dunamis Clean Energy Partners (Southfield, Michigan)

(Southfield, Michigan) GreenTek Solutions (Houston, Texas)

(Houston, Texas) Grupo O (Milan, Illinois)

(Milan, Illinois) Inspectorio (Minneapolis, Minnesota)

(Minneapolis, Minnesota) L2S Engineering (Leesburg, Virgínia e Apollo Beach, Flórida)

(Leesburg, Virgínia e Apollo Beach, Flórida) Mosaic Global Transportation (San Jose, Califórnia)

(San Jose, Califórnia) Oceti Sakowin Power Authority (regiões tribais na Dakota do Norte e do Sul)

(regiões tribais na Dakota do Norte e do Sul) RFG-MPW Environmental & Facility Services (Detroit, Michigan)

(Detroit, Michigan) Vericool (Livermore, Califórnia)

(Livermore, Califórnia) VMX International (Detroit, Michigan)

(Detroit, Michigan) Volt Energy Utility (Washington, D.C.)

Como destacado pela vice-presidente de iniciativas ambientais, políticas e sociais da Apple, Lisa Jackson, essas empresas participarão de um treinamento personalizado e terão acesso a especialistas da Apple e uma comunidade de ex-alunos.

Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas à nossa primeira turma da Impact Accelerator e esperamos ver como essas empresas inovadoras expandirão seu trabalho para proteger o planeta e nossas comunidades. Em nossa jornada para nossa meta de neutralizar a emissão de carbono até 2030 em nossa cadeia de suprimentos e produtos, estamos determinados a ajudar a criar um futuro mais verde e justo para todas as pessoas. As empresas com as quais fazemos parceria hoje estão preparadas para se tornarem líderes da indústria diversificada e inovadora de amanhã, criando ondas de mudança para ajudar as comunidades em todos os lugares a se adaptarem aos desafios urgentes impostos pelas mudanças climáticas.

Após o programa virtual de três meses, as empresas poderão atuar como fornecedoras da Apple, uma vez que os esforços da Maçã para neutralizar a emissão de carbono se estende para suas fornecedoras e parceiras.