Apple Watch ajuda mulher durante assalto à mão armada

Uma americana residente em West Milford (Nova Jersey, EUA) conseguiu escrever uma mensagem de texto de emergência pelo seu Apple Watch depois que um assaltante a algemou e a manteve como refém após invadir sua casa no último domingo, como divulgado pelo jornal local NorthJersey.

Publicidade

A vítima, que não quis se identificar, foi ameaçada pelo suspeito Andrew Canning, de 31 anos, que estava armado — depois, descobriu-se ser uma arma de Airsoft.

Depois de cerca de uma hora, a mulher conseguiu desvencilhar uma das mãos da algema e alertar tanto a polícia quanto a sua mãe (de 45 anos), que aparentemente estava no andar superior — tudo graças ao Apple Watch.

A mãe da vítima, sem saber se a mensagem foi enviada de forma séria, foi à procura da filha para verificar a situação. Ela então foi interceptada pelo assaltante, que roubou US$11 mil e fugiu. A polícia, contudo, o viu saindo de casa e, ao ser preso, foi encontrada também a chave do carro de um vizinho.

Publicidade

Canning foi acusado de roubo à mão armada, roubo, sequestro, agressão agravada, posse de algemas e ferramentas de assaltante, prisão falsa e acusações de porte de arma.

Recurso de segurança padrão do watchOS, o SOS de Emergência permite que o Apple Watch entre em contato e compartilhe a sua localização com serviços de emergência locais. O sistema também envia uma mensagem de texto e atualiza constantemente a localização do dispositivo para os seus contatos de emergência.

Apple Watch Series 6 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.769,10

Preço parcelado: em até 12x de R$441,58

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Materiais: alumínio, aço inoxidável ou titânio

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: diversas

Lançamento: setembro de 2020 Comprar

Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$3.419,10

Preço parcelado: em até 12x de R$316,58

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Materiais: alumínio

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: diversas

Lançamento: setembro de 2020 Comprar

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão por cada venda concluída por meio dos links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Wccftech