Apple Watch terá desafio em comemoração aos parques nacionais

No sábado, dia 28 de agosto, a Apple promoverá mais um desafio de atividades do Apple Watch — desta vez, em comemoração aos parques nacionais ao redor do mundo.

Publicidade

Para completar o desafio, bastará realizar uma caminhada, corrida, escalada ou exercício de cadeira de rodas de 1,6km (ou 1 milha) usando um aplicativo que monitore seus exercícios e seja compatível com o app Saúde.

A ideia, segundo a Apple, é “apreciar a beleza dos parques nacionais em todo o mundo”. Mas, relaxem, o exercício poderá ser feito em qualquer lugar.

Como sempre, quem completar receberá um distintivo especial e adesivos que podem ser enviados no iMessage.









Usuários do Apple Watch serão notificados sobre o desafio no dia do evento. E aí, quem vai um ar fresco?

Apple Watch Nike Series 6 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.769,10

Preço parcelado: em até 12x de R$441,58

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Materiais: alumínio

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: diversas

Lançamento: setembro de 2020 Comprar

Apple Watch Nike SE de Apple Preço à vista: a partir de R$3.419,10

Preço parcelado: em até 12x de R$316,58

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Materiais: alumínio

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: diversas

Lançamento: setembro de 2020 Comprar

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão por cada venda concluída por meio dos links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors