AppleCare+ para Macs agora pode ser adquirido anualmente

Boas notícias para quem comprou um Mac recentemente ou pretende fazê-lo no futuro: as opções de compra do AppleCare+ ficaram bem mais flexíveis, como notou Mark Gurman (da Bloomberg) na sua newsletter mais recente.

Anteriormente, ao adquirir o plano de garantia estendida da Apple, você só podia fazê-lo numa modalidade única de três anos. Agora, consumidores poderão contratar o AppleCare+ como uma assinatura anual — que acaba sendo um pouco mais cara na soma final, mas dá mais flexibilidade para quem quiser/precisar cancelar antes dos três anos fixos.

Tomando como exemplo o MacBook Pro de 16 polegadas, o preço para adquirir os três anos de AppleCare+ para o computador é de US$380 (nos Estados Unidos). Optando pela nova assinatura anual, você pagará US$140 ao ano — totalizando, portanto, US$420 (US$40 a mais) ao final dos três anos, mas com a possibilidade de cancelar o plano anteriormente, caso você prefira, perca ou venda a máquina.

Já no caso do MacBook Air (M1), o plano de três anos do AppleCare+ sai por US$200 após uma redução recente nos valores. Quem optar pelo pagamento anual, por sua vez, pagará US$70 por ano, gastando US$10 a mais ao fim dos três anos.

Vale notar que, alguns meses atrás, a Apple passou a permitir que donos de Macs estendam a cobertura do AppleCare+ para além dos três anos originais — pagando, justamente, os valores da “assinatura” descritos acima a partir do quarto ano. A novidade, portanto, simplesmente chegou para oferecer essa flexibilidade já a partir do primeiro ano, caso o consumidor prefira.

Vale notar que iPhones e iPads também contam com uma opção de pagamento “parcelado”, mas nos casos desses aparelhos, tudo é feito mensalmente — e não anualmente, como nos Macs.

Como sempre, lembramos que o AppleCare+ não é vendido oficialmente no Brasil, mas é atendido normalmente por aqui nas lojas da Apple ou na rede autorizada da empresa — e o melhor: sem cobrança de taxas. Nesse artigo, damos o caminho das pedras para quem quiser adquirir o plano no Brasil (ou em Portugal); nesse outro, explicamos a diferença entre o AppleCare+ e o AppleCare Protection Plan — este sim, disponível para venda no Brasil (e mais simples, por assim dizer).

