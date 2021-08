“Carpool Karaoke” terá 5ª temporada exclusiva no Apple TV+

Precursora da iniciativa audiovisual da Apple, “Carpool Karaoke: The Series” é um case de sucesso: a série de entrevistas já tem quatro temporadas com a presença de grandes nomes dos mundos da TV, do cinema e da música. Agora, mais um ano de caronas divertidas está confirmado — mas com uma diferença importante.

De acordo com o Deadline, a Apple renovou “Carpool Karaoke” para a 5ª temporada, mas migrará a série para o Apple TV+. Isso é importante porque, até hoje, a produção era considerada um original do Apple Music — e podia ser assistida livremente no aplicativo da plataforma ou no app Apple TV. Com a mudança, apenas assinantes do Apple TV+ terão acesso aos novos episódios.

Ainda não há informações de quando a quinta temporada da série estreará — a produção está pausada desde o início da pandemia — mas, quando isso ocorrer, as quatro temporadas já existentes também se mudarão para o Apple TV+. Ou seja, se você tem planos de conferir a série e não paga (nem tem planos de pagar) pela plataforma de streaming de vídeos da Maçã, é bom adiantar o seu lado.

Fica a expectativa, agora, para sabermos quem serão as celebridades convidadas na quinta temporada. Nos anos anteriores, já tivemos nomes de peso como Seal, Maya Rudolph, Samuel L. Jackson, Kevin Durant, Tony Hawk, Gisele Bündchen, Quincy Jones, Shakira, Will Smith e o Metallica; vejamos, agora, se a série manterá o nível em seus novos episódios.

Quem aí acompanha “Carpool Karaoke”? Curtem?

