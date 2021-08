Como desativar a visualização de data/hora durante o modo Sono [Apple Watch]

Já falamos por aqui sobre o monitoramento de sono usando o Apple Watch, que chegou juntamente ao watchOS 7, no ano passado.

Por padrão, quando você ativa o modo Sono, ele automaticamente exibe a data e a hora atual quando você toca na tela ou pressiona um de seus botões. Porém, caso você não queira se distrair, é possível desativar essas informações.

Veja só como é fácil.

No iPhone emparelhado com o relógio, abra o app Watch, escolha a opção “Sono” e desative o “Mostrar Horário”. Com isso, ao ativar esse modo novamente e tocar na tela ou pressionar os botões, as informações não serão mais mostradas.

Quando quiser sair do modo Sono, será necessário pressionar a Digital Crown ou o botão lateral para que a tela de desbloqueio do recurso seja exibida. 😉

Você dorme com o Apple Watch por aí? 💤

