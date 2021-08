Como verificar a porcentagem da bateria do Apple Pencil

O Apple Pencil talvez seja um dos acessórios mais queridinhos pelos donos de iPads. Lançado juntamente à primeira geração do iPad Pro, em 2015, com o tempo ele foi ganhando compatibilidade com outros tablets da linha.

Se você usa com frequência esse acessório, é uma boa ideia saber como anda a bateria dele. Felizmente, há algumas maneiras bem práticas de conferir isso diretamente no iPad.

Primeiro método

A maneira mais fácil de fazer isso é adicionando o widget de baterias para que ele apareça na tela inicial do iPad.

Para fazer isso, deslize o dedo para a direita na tela de início, a fim de visualizar os widgets escolhidos por você. Em seguida, pressione e segure uma área vazia dessa seção e toque no botão “+” (no canto superior esquerdo).

Procure pelo widget de baterias, escolha o tamanho que deseja usá-lo e selecione “Adicionar Widget”. Se quiser reordená-lo, mantenha pressionado o dedo sobre ele e arraste-o para a nova posição. Quando estiver satisfeito, toque em “OK” (no canto superior direito) para salvar a seleção.

Com isso, sempre que o Apple Pencil estiver conectado ao seu iPad, a porcentagem da bateria aparecerá nesse widget.

Vale notar que, a partir do iPadOS 15, os widgets — como esse de bateria — poderão ser posicionados em qualquer lugar da sua tela de início.

Segundo método

O segundo método é focado apenas no Apple Pencil de segunda geração. Com ele, fica ainda mais fácil verificar rapidamente qual a porcentagem restante de sua bateria.

Para isso, basta posicionar o acessório na área magnética do iPad, localizada na lateral direita. Ao conectá-lo, o status da carga aparecerá rapidamente na tela do tablet, como uma notificação.

Bem fácil! 😉

