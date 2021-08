iOS 15, iPadOS 15 e tvOS 15 chegam às sextas betas [atualizado 3x: watchOS 8]

A Apple pisou no acelerador. Apenas uma semana após as quintas betas, já saíram hoje as sextas versões de testes do iOS 15 (compilação 19A5325f ), do iPadOS 15 (idem) e do tvOS 15 ( 19J5332e ).

Mais uma vez, por ora nada do macOS Monterey 12, do watchOS 8 ou do Xcode 13 — que na semana passada saíram um dia depois.

Em breve, essas novas compilações de testes também deverão ser disponibilizadas para os membros do Apple Beta Software Program.

Ficaremos de olho, é claro, em quaisquer novidades que pintarem nesses novos builds liberados hoje. 😉

Atualização17/08/2021 às 14:18

Saiu também a sexta versão beta do Software do HomePod 15.0.

Atualização II17/08/2021 às 14:36

E a Apple realmente ouviu as críticas sobre o Safari. Na beta 6, a barra de endereço agora fica fixa na parte inferior (ou superior, se você quiser) da interface e a barra de botões voltou.

It takes 5 seconds to see that this new Safari design is much better. Instantly clicked with me.



Bringing back a toolbar allows easier access to controls. More views are using the half-sheet style. Putting the URL bar at the top reverts to the old Safari. All of this is great. pic.twitter.com/EkXusNOEgr — Federico Viticci (@viticci) August 17, 2021

As I called yesterday, iOS 15 beta 6 includes a major changes to Safari in which the bottom tab bar now appears below page content with a new option to put the address bar at the top. https://t.co/wl1o37Xq3H pic.twitter.com/q95rhYtnyA — Sami Fathi (@SamiFathi_) August 17, 2021

A má notícia da vez é que o recurso SharePlay, uma das grandes novidades dos novos sistemas operacionais da Apple, não estará disponível logo no lançamento deles.

Em um post para desenvolvedores publicado há pouco, a Apple informou que desabilitou o SharePlay na beta 6 e que ele voltará a ser habilitado num update futuro dos sistemas — provavelmente numa versão .1 ou .2, daqui a alguns meses.

“Estamos entusiasmados com o alto nível de entusiasmo que vimos da comunidade de desenvolvedores para o SharePlay e mal podemos esperar para apresentá-lo aos usuários para que eles possam experimentar seus aplicativos com seus amigos e familiares de uma maneira totalmente nova”, disse a Apple.

Atualização III17/08/2021 às 18:46