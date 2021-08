Mais suporte: Calculadora do iPhone, Ouvir ao Vivo e cursor no teclado

Ontem, falamos aqui sobre seis vídeos de suporte postados recentemente no canal da Apple Brasil no YouTube. Pois parece que o pessoal da área de vídeo está no gás: hoje, já foram mais três pequenas dicas — estas, específicas para usuários de iPhones, iPads e iPods touch.

Publicidade

Vejam a seguir:

Passe o dedo para apagar no app Calculadora

Se você digitar um número errado no app Calculadora, não precisará apagar tudo e começar de novo. Basta passar o dedo para a direita ou para a esquerda sobre o número digitado para apagar o último dígito.

Como usar o recurso Ouvir ao Vivo

O recurso Ouvir ao Vivo usa o microfone no iPhone, iPad ou iPod touch para ajudar você a escutar melhor com AirPods ou outros fones de ouvido. Veja aqui como adicionar o botão Audição à Central de Controle e acessar o recurso com facilidade.

Mova o cursor com o teclado

Ao digitar no iPhone, iPad ou iPod touch, você pode usar o teclado para mover o cursor e corrigir erros de digitação, adicionar texto ou apagar uma palavra.

Como de costume, não deixe de verificar a descrição completa dos vídeos para obter links de suporte aprofundados. Bom proveito! 🧑🏽‍💻