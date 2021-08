Parlamento alemão envia carta a Tim Cook sobre recursos contra abuso infantil

Ontem mesmo, noticiamos o receio da Associação Alemã de Jornalismo (DJV) sobre a iniciativa da Apple de combate à pornografia e ao abuso infantil. Bom, parece que a situação escalonou um pouco de ontem para hoje.

Segundo o site alemão Heise Online [Google Tradutor], em uma carta enviada a Tim Cook, o chefe do comitê da Agenda Digital do Parlamento Alemão, Manuel Höferlin, expressou suas preocupações sobre a vigilância indevida por meio do serviço.

A carta endereçada ao CEO da Apple pede que o sistema não seja implementado, tanto para a proteção dos dados dos usuários quanto para evitar problemas futuros para a própria empresa. Höferlin afirma que a Apple está trilhando um “caminho perigoso” e enfraquecendo um cenário de “comunicação segura e confidencial”.

Em um trecho retirado da carta, Höferlin diz que os recursos de detecção de CSAM são considerados “a maior violação da confidencialidade de comunicação que vimos desde a invenção da internet”. Ele ainda completa que, sem essa confidencialidade, a internet se tornará “o maior instrumento de vigilância da história”.

Apesar de todas as explicações por parte da Apple e de seus executivos sobre as capacidades e limitações do recurso e disponibilidade regional, o parlamento alemão ainda insiste que, por menor que seja a backdoor para a vigilância indevida, ela ainda assim é uma porta de entrada àqueles que desejem abusar do recurso.

via AppleInsider