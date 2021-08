Patente descreve sensor de hidratação em futuro Apple Watch

Em termos de futuros sensores para o Apple Watch, os atuais rumores concentram-se num (possível) monitor de glicose no sangue a ser eventualmente adicionado ao relógio. As patentes da Apple, por outro lado, nos levam para um outro terreno: o da hidratação corporal.

O Patently Apple trouxe à tona uma invento recentemente registrado pela Maçã, chamado “medição de hidratação com um relógio”. E a tecnologia descreve exatamente aquilo que se esperaria: uma forma mais simples e mais precisa de aferir o nível de hidratação do usuário com sensores presentes no Apple Watch.

Mais precisamente, os engenheiros da Maçã descrevem um sistema de eletrodos não invasivos que ficariam em contato com a pele do usuário e, por meio da análise de propriedades elétricas do suor, poderia detectar a hidratação corporal da pessoa. Uma amostra de suor com alta concentração de eletrólitos, por exemplo, poderia indicar um baixo nível de hidratação.

De acordo com a patente, a medição poderia ser feita de forma contínua, especialmente durante atividades físicas — quando o nível de suor, claro, é mais alto. Com isso, o Apple Watch poderia indicar ao usuário o momento propício de se hidratar durante um exercício (ou em outros horários do dia).

Obviamente, uma simples patente não necessariamente indica que a Apple está trabalhando ativamente em um recurso do tipo para o futuro próximo. Ainda assim, o registro serve para entendermos quais são as ideias da empresa para as próximas gerações do Watch — e uma ferramenta do tipo seria bem interessante, não é verdade?

