Photoshop para iPad ganha Varinha Mágica e mais recursos

Desde o lançamento do Photoshop para ‌iPad,‌ em 2019, a Adobe tem disponibilizado novos recursos ao editor de imagens que até então estavam presentes só na versão do software para desktop — entre eles a Varinha Mágica (Magic Wand) e o Pincel de Recuperação (Healing Brush), que agora estão (finalmente) disponíveis para iPad.

Como usuários do Photoshop para desktop devem saber, a Varinha Mágica permite selecionar áreas com formas irregulares, extrair objetos de um fundo plano ou selecionar cores distintas. Já o Pincel de recuperação possibilita corrigir imperfeições, combinar texturas, alterar a iluminação, transparência e outros detalhes.

Além desses dois novos recursos, o Photoshop para iPad está ganhando o Canvas Projection, um recurso que permite compartilhar sua tela ou colaborar ao vivo em uma tela maior. Com esse recurso, um iPad pode ser conectado a um monitor externo ou monitor de TV usando HDMI ou USB-C para projetar a tela do tablet nesse monitor.

Já na versão do editor para desktops, a Adobe está aprimorando o recurso Substituição do Céu (Sky Replacement), com novas opções e a possibilidade de importar até 5.000 designs de céus de uma vez.

Ademais, a Adobe anunciou melhorias em Filtros Neurais (Neural Filters), um painel Descobrir (Discover) que torna mais fácil a busca por ferramentas, fluxos de trabalho e itens de menu, entre outros.

Fresco

O Fresco para iPad também ganhou, no seu update mais recente, novas camadas de ajuste baseadas em cores que permitem alterar e ajustar as cores sem comprometer a edição. Segundo a Adobe, você pode aplicar edições de tons e cores não destrutivas a qualquer camada ou grupo.

Por fim, mas não menos importante, a Adobe também divulgou que o Photoshop Beta deverá estrear ainda neste mês. O programa foi projetado para permitir que os membros da Creative Cloud forneçam feedbacks sobre novos recursos, e estará disponível para todos os assinantes do serviço da Adobe.

via The Verge