Pixel 5a tem resistência a água e preço camarada; Pixel 6 virá sem carregador

O Google tá que tá, neste mês: depois de anunciar seus novos flagships Pixel 6, a empresa mostrou hoje seu novo competidor para a área dos intermediários: o Pixel 5a.

O novo aparelho segue as pegadas do Pixel 4a, do ano passado, com algumas melhorias pontuais. Notavelmente, temos agora certificado IP67 de resistência a água, suporte a 5G (que no ano passado era exclusivo de uma versão mais cara do aparelho) e uma bateria muito maior, de 4.680mAh — anteriormente, eram 3.885mAh.

Como de costume, o Google faz cortes em alguns aspectos do aparelho para dar total foco (trocadilho incluso) à câmera. Temos dois sensores traseiros, um de 12,2MP com lente grande-angular e um de 16MP com lente ultra-angular, além de uma câmera de selfies de 8MP. Também estão presentes todos os famosos recursos de fotografia computacional do Google, que fazem da linha Pixel uma das melhores para quem gosta de cliques quase sempre perfeitos.

Em outras especificações, temos uma tela OLED (ligeiramente maior) de 6,34 polegadas, com resolução 1080p e taxa de atualização de 60Hz — não, nada de taxas mais altas nele. O processador é o Snapdragon 765G, da Qualcomm, e ele conta com 6GB de RAM e 128GB de armazenamento; outras especificações incluem leitor de digitais na traseira, saída de 3,5mm para fones de ouvido e adaptador de tomada de 18W — mais sobre isso, em abaixo.

O Pixel 5a chegará às prateleiras (inicial ou, talvez, exclusivamente) dos Estados Unidos e no Japão no dia 26 próximo; nos EUA, o aparelho custará US$450 e será vendido somente na Google Store e por meio da operadora Google Fi — nada de parcerias com outras operadoras, portanto.

Pixel 6 e 6 Pro sem carregador

O 5a será o último smartphone Pixel a incluir o acessório, segundo o Google. Ou seja, nada de acessório dentro das caixas dos recém-anunciados Pixel 6 e 6 Pro, dando sequência a um movimento que começou com a Apple e foi seguido por outras empresas, inclusive pela Samsung em seus anúncios mais recentes — ainda que ela tenha zombado da Maçã em relação a isso. 🤷🏻‍♂️

Mas voltando ao Pixel 5a: será ele um concorrente sólido para o iPhone SE?