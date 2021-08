Render do “Apple Watch Series 7” mostra redesign e tela maior

Estamos cada vez mais perto do lançamento do “Apple Watch Series 7”, e os rumores seguem apontando para um possível redesign do relógio este ano. Nesse sentido, novos renders divulgados pelo 91Mobiles oferecem uma visão mais detalhada do (suposto) design — à la iPhones 12 e iPads Pro.

Publicidade

Tirando as bordas mais “quadradas”, o posicionamento do botão lateral e da Digital Crown não mudou, mas os alto-falantes localizados ao lado esquerdo ficaram significativamente maiores.

Enquanto o Apple Watch Series 6 (de 44mm) possui dimensões de 44x38x10,7mm e um display de 1,73 polegada, o próximo modelo poderá ter 44x38x9mm e teria um display de 1,8 polegada — um discreto aumento no tamanho da tela, graças (possivelmente) à redução das bordas (bezels).

Apesar das mudanças no design, os renders indicam que o próximo Apple Watch deverá manter a compatibilidade com pulseiras dos modelos anteriores (ou assim esperamos).

Publicidade

Ansiosos? 😬

Apple Watch Series 6 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.769,10

Preço parcelado: em até 12x de R$441,58

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Materiais: alumínio, aço inoxidável ou titânio

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: diversas

Lançamento: setembro de 2020 Comprar

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão por cada venda concluída por meio dos links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.