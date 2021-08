Apple Stores brasileiras voltam a funcionar sem agendamento

Depois de idas e vindas, fechamentos e aberturas, ambas Apple Stores em solo brasileiro estão em pleno funcionamento.

Contudo, elas ainda estavam operando num “modo pandemia”, apenas fazendo atendimentos com hora marcada. Hoje, fomos informados que tanto a Apple VillageMall (Rio de Janeiro) quanto a Apple Morumbi (São Paulo) voltaram a atender sem a necessidade de agendamento.

Eis algumas fotos da loja do Rio, enviadas pelo nosso leitor Bruno Sztern:

A própria Apple está comunicando a mudança nas páginas das duas lojas, conforme podemos ver abaixo:

Desde o início da pandemia da COVID-19, os atendimentos nas lojas oficiais da Maçã passaram para um modelo exclusivo de agendamento. Então, só aqueles que tivessem previamente marcado um horário eram atendidos.

Por enquanto, ainda não está claro quais são as restrições no atendimento. Claro que todas as medidas de distanciamento social e prevenção de contágio continuam, mas como podemos ver nas imagens, agora os produtos já estão novamente de volta à mesa de exposição.

De qualquer forma, é bom saber que, aos poucos, o funcionamento das nossas Apple Stores está voltando — obviamente, respeitando as regras necessárias.