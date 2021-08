Apple TV+: Tim Robbins junta-se a Rebecca Ferguson em “Wool”

Já falamos sobre a futura série “Wool”, do Apple TV+, baseada na trilogia de romances homônima escrita por Hugh Howey e estrelada por Rebecca Ferguson (da franquia “Missão: Impossível”). Pois hoje, Ferguson ganhou um companheiro e tanto de elenco: Tim Robbins.

Publicidade

Vencedor do Oscar por “Sobre Meninos e Lobos”, Robbins é um dos mais prolíficos atores e diretores de Hollywood — ele estrelou clássicos como “Um Sonho de Liberdade” e “O Jogador”, além de ter dirigido e roteirizado “Os Últimos Passos de um Homem”.

Em “Wool”, Robbins interpretará Bernard, o chefe de TI do titular Silo onde vivem todos os personagens da história. A série, como já notamos, será ambientada em um futuro pós-apocalíptico no qual a humanidade vive no Silo, a muitos metros de profundidade, para se proteger de uma atmosfera tóxica.

A produção será escrita e produzida por Graham Yost (roteirista de “Band of Brothers” e da vindoura “Masters of the Air”), com Ferguson na cadeira de produtora executiva. Morten Tyldum (“O Jogo da Imitação”, “Defending Jacob”) dirigirá os episódios.

Publicidade

Fiquemos no aguardo, portanto, de novas informações sobre elenco ou filmagens. A ideia é bem interessante!

via MacRumors