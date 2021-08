Cartões Porto Seguro Mastercard entram para o Apple Pay

Em novembro de 2019, os cartões Porto Seguro Visa ganharam compatibilidade com o Apple Pay.

Pois agora, quase dois anos depois, finalmente clientes com um cartão Mastercard da seguradora podem cadastrá-lo na carteira digital da Maçã!

Cartões MasterCard da @portoseguro chegaram no Apple Pay 🎉 pic.twitter.com/12knWt9nPh — Usuários de carteiras digitais do Brasil (@PayNewsBR) August 17, 2021

Apesar de ainda não constar nada no site da Porto Seguro, o MacMagazine confirmou que já é possível adicionar cartões Mastercard ao Wallet e usá-lo sem problemas!

É possível cadastrar o cartão tanto pelo app Cartão de Crédito Porto Seguro (tocando em “Atalhos”, depois em “Mais” e em seguida selecionando “Apple Pay”) quanto inserindo os dados no cartão manualmente no app Wallet.

Fica agora a torcida para que o Nubank, os cartões do Original e as bandeiras Mastercard/AMEX do Bradesco ganhem compatibilidade com o Apple Pay o quanto antes.