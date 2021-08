Como abrir abas do Safari em outros navegadores de um jeito fácil [Mac]

O Safari do Mac oferece uma experiência completa para quem precisa navegar na internet e prefere a integração com outros dispositivos da Apple, como o iPhone e o iPad.

Publicidade

Para facilitar a vida dos desenvolvedores, a empresa oferece uma aba na barra de menus do navegador focada em recursos que podem ajudar durante o desenvolvimento de páginas para a web, por exemplo.

Porém, há um recurso bem interessante que pode ser usado por nós, meros mortais. Me refiro à possibilidade de abrir a aba atual do Safari em outro navegador instalado no computador, como o Chrome ou o Edge, por exemplo. Isso acaba sendo mais simples até que o famoso copiar e colar!

Com o Safari aberto, vá em Safari » Preferências…, na barra de menus. Em seguida, selecione a aba “Avançado” e marque a opção “Mostrar menu Desenvolvedor na barra de menus”.

Feito isso, quando quiser abrir uma aba do Safari em outro navegador, basta ir até Desenvolvedor » Abrir Página Com e escolher aquele que desejar.

Superútil, não é?! 👨‍💻

via iDownloadBlog