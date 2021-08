Como alterar a posição dos botões do mouse [Mac]

O mouse é a principal forma de interação com o Mac. É com ele que você consegue selecionar itens e navegar pela interface do sistema operacional.

Caso você seja canhoto, porém, essa experiência pode se tornar um pouco incômoda, já que, por padrão, o acessório é feito para destros. Apesar disso, com um simples ajuste você consegue mudar o comportamento dos botões do mouse – seja ele o da Apple ou de outra fabricante.

Primeiramente, certifique-se de estar com o mouse conectado, seja por Bluetooth ou por fio. Em seguida, abra Preferências do Sistema » Mouse e, na seção “Botão principal do mouse”, escolha entre “Esquerdo” ou “Direito”.

A partir da sua seleção, o botão principal do mouse (e o de clique secundário) serão alterados imediatamente.

Bônus: alterando o botão secundário do trackpad

Caso use o trackpad integrado de um MacBook [Air/Pro], você também pode alterar o comportamento do clique secundário nesse acessório. Para isso, vá em Preferências do Sistema » Trackpad.

Na aba “Cursor e Clique”, passe o cursor até “Clique Secundário” e use o menu suspenso para escolher entre “Clique ou toque com dois dedos”, “Clique no canto direito inferior” ou “Clique no canto esquerdo inferior”.

Bem fácil, não?! 😁

