Como economizar a bateria do Apple Watch durante exercícios

O principal foco do Apple Watch é, sem dúvidas, saúde e bem-estar. O aplicativo nativo Exercício, por exemplo, oferece uma grande variedade de tipos de atividades físicas para todos os gostos — como caminhada, corrida, nado e até dança.

Apesar de ganhar novos recursos a cada nova geração, uma área que a Apple não mexeu praticamente nada foi com relação à bateria do smartwatch.

Caso você leve a atividade física a sério, mas ao mesmo tempo se preocupa com a duração da bateria do relógio, há uma dica bem simples que pode fazer com que ele aguente mais tempo longe da tomada.

Ao ativar o Modo Economia de Energia, alguns recursos do Apple Watch são desativados, tais como: a Tela Sempre Ativa, a rede celular (em modelos compatíveis, obviamente) e o sensor de batimentos cardíacos (durante caminhadas e corridas).

A Apple lembra que, apesar dessa economia de energia, o cálculo de calorias perdidas pode não ser tão preciso, mas que sensores de batimentos cardíacos externos via Bluetooth não são impactados por isso. Ciente disso, vamos ao tutorial em si.

Como ativar o Modo Economia de Energia durante exercícios no iPhone

Abra o app Watch no iPhone emparelhado com o relógio, vá em “Exercício” e ative a opção “Modo Economia de Energia”.

Como ativar o Modo Economia de Energia durante exercícios no Apple Watch

Vá em Ajustes » Exercício, ative a opção “Economia de Energia”.

Simples, assim! 😉

