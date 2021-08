Ladrões usam Apple Watch para roubar US$500 mil de traficante

Um grupo de ladrões de Nova York está sendo acusado de usar um Apple Watch para rastrear um traficante de drogas e roubar US$500 mil em dinheiro. Segundo informações da promotoria federal, os sete suspeitos são de Hudson Valley e deram o golpe em janeiro de 2020.

De acordo com alguns documentos arquivados e apurados pelo New York Post, o pontapé inicial para o plano foi quando o suposto líder do grupo, Darren Lindsay, comprou um Apple Watch e o vinculou à sua conta da AT&T.

Depois, o grupo escondeu o dispositivo embaixo do para-choque de um carro que pertencia a um traficante que suspeitavam estar carregando a quantia em questão. Eles, então, usaram a rede Buscar (Find My) para segui-lo até o estacionamento de um hotel em Connecticut.

Ao encontrar o alvo, o grupo o teria agredido e roubado seus pertences — incluindo o cartão-chave do estabelecimento onde estava hospedado. No quarto, eles encontraram e levaram uma sacola que continha US$500 mil. De lá, voltaram para Middletown (NY) para dividir o dinheiro e posar para fotos.

Os ladrões foram indiciados em julho do ano passado por uma série de crimes de 2019 a 2020, mas os detalhes desse esquema não haviam sido divulgados até ontem. De acordo com os promotores, todas as informações são embasadas por dados celulares detalhados do Apple Watch de Lindsay e dos smartphones dos acusados.

Os documentos do tribunal mostram, ainda, que o suposto líder do bando declarou ser inocente, mas os promotores escreveram uma carta ao juiz à frente do caso para mantê-lo sob custódia até o julgamento.

via AppleInsider