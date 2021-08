LG e Samsung focam em nova geração de OLEDs para a Apple

As expectativas em torno da implantação de displays OLED em ainda mais gadgets da Apple (como iPads e Macs) estão tão altas que duas das maiores fabricantes dessas tecnologias estão investindo cada vez mais nas suas linhas de produção — falo da LG e da Samsung.

Nesse sentido, informações do IT Korea News dão conta de que ambas as empresas estão convertendo sua tecnologia de fabricação de displays OLED de pequeno e médio porte — que permaneceu na 6ª geração — para a 8ª geração, como havíamos comentado recentemente com relação à produção da Samsung.

Na indústria de displays, a geração é equivalente ao tamanho do display fabricado — ou seja, quanto mais avançada a geração, maior o tamanho do substrato. Isso significa que as fabricantes estão se preparando para produzir telas OLED maiores, com mais eficiência.

Segundo o The Korea Times, a LG está investindo (total de US$2,8 bilhões) em equipamentos adicionais para dobrar a produção de displays OLED de 30.000 para 60.000 unidades por mês. Segundo uma fonte da reportagem, a capacidade aumentada será “quase inteiramente destinada a dispositivos da Apple”.

Isso significaria um rendimento anual de 720.000 displays — no entanto, acredita-se que a Apple tenha feito um pedido de 20 milhões de unidades “só” para a LG.

